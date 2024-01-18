Video Yaşam Tatlıcıda dehşet anları kamerada | Video
Tatlıcıda dehşet anları kamerada | Video

Tatlıcıda dehşet anları kamerada | Video

18.01.2024 | 11:05

Kağıthane’de iki şahıs, tatlıcıdan çıkan 3 kişiyi silahla tehdit etti. Kavgada şahsın silahla bir el ateş açtığı kurşun işyerine isabet ederken, panik yaşayan 3 kişi yerlerde sürüklenerek kendini içeriye attı. Olay anı kameralara yansırken, bekçiler tarafından yakalanan 2 şahıs tutuklandı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz ay Kağıthane Şirintepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tatlıcıya Yasin A.(20) iki arkadaşıyla birlikte geldi. Alışveriş yapan Yasin A. ve arkadaşları ardından dışarıya çıktı. O esnada Yasin A., karşılaştığı Ersan A. ve Yüksel B. ile konuşmaya başladı. Bu sırada Yüksel B., Ersan A.'ya "artistiklik yapma" diye bağırıyor. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine silahlarını çeken Ersan A. ve Yüksel B., Yasin A. ile kavga etti. Kavgada silahını ateşleyen Ersan A. işyerini kurşunlarken, korkudan paniğe kapılan Yasin A. ve arkadaşları da sürünerek kendini içeriye attı.

TATLICIDA GENÇLERE DEHŞETİ YAŞATTILAR
Olayın ardından elinde silahla içeriye giren Ersan A. ve Yüksel B. küfür ve hakaretler ederek tehditler savurdu. Yasin A. ve arkadaşlarının dehşeti yaşadığı o anlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından Ersan A. ve Yüksel B. işyerinden çıkarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi ve bekçiler sevk edildi.

BEKÇİLERİN SİLAHLARIYLA BERABER YAKALADI
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olayı yaşayanların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların eşkallerinden kimlikleri tespit edildi. Ardından yakalama çalışmasına başlayan ekipler, Yeşilce Mahallesi'nde eşkale uyan iki şahsı durdurdu. Üst aramasını yapan bekçiler, Ersan A. ve Yüksel B.'nin üstünde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

BEKÇİLERİN YAKALADIĞI SALDIRGANLAR TUTUKLANDI
Şahıslar ardından kelepçelenerek gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Ersan A.'nın 6 adet, Yüksel B.'nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs, "kasten yaralamaya teşebbüs", "mala zarar verme", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasin A.'nın da 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tatlıcıda dehşet anları kamerada | Video 01:36
Tatlıcıda dehşet anları kamerada | Video 18.01.2024 | 11:05
Esenyurt’ta genç kızın telefonunu çalan hırsızı mahalleli darp etti | Video 02:19
Esenyurt’ta genç kızın telefonunu çalan hırsızı mahalleli darp etti | Video 18.01.2024 | 10:57
Yaban geyiğini kovalayan kurt sürüsü kamerada | Video 00:27
Yaban geyiğini kovalayan kurt sürüsü kamerada | Video 18.01.2024 | 10:42
Bursa’da kızların gürültü kavgası kamerada: Saç baş birbirlerine girdiler | Video 00:19
Bursa’da kızların gürültü kavgası kamerada: Saç baş birbirlerine girdiler | Video 18.01.2024 | 10:20
Bursa’da inşaat işçilerinin meydan muharebesi kamerada | Video 00:47
Bursa'da inşaat işçilerinin meydan muharebesi kamerada | Video 18.01.2024 | 10:20
Ardahan’da yoğun sis: Görüş mesafesini 20 metreye düştü | Video 01:31
Ardahan’da yoğun sis: Görüş mesafesini 20 metreye düştü | Video 18.01.2024 | 10:25
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli takside yakalandı | Video 01:18
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli takside yakalandı | Video 18.01.2024 | 10:15
Terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 8 ay ceza alan hükümlü yakalanıp tutuklandı | Video 00:22
Terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 8 ay ceza alan hükümlü yakalanıp tutuklandı | Video 18.01.2024 | 09:55
Son Dakika: Kayseri’de 4 büyüklüğünde deprem | Video 00:50
Son Dakika: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem | Video 18.01.2024 | 09:36
Gaziantep’te organize kaçakçılara ’sis’ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:40
Gaziantep'te organize kaçakçılara 'sis' operasyonu: 6 gözaltı | Video 18.01.2024 | 09:19
Mikrodalgadan bile uyuşturucu çıktı, 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:11
Mikrodalgadan bile uyuşturucu çıktı, 2 şüpheli tutuklandı | Video 18.01.2024 | 09:33
Vinç zinciri koptu, 2 işçi hayatını kaybetti | Video 01:57
Vinç zinciri koptu, 2 işçi hayatını kaybetti | Video 18.01.2024 | 09:32
Eyüpsultan’da motosiklet sürücüsü 2 kişiye çarpıp kaçtı | Video 01:25
Eyüpsultan’da motosiklet sürücüsü 2 kişiye çarpıp kaçtı | Video 18.01.2024 | 09:33
Ataşehir’de 2 gecekondu alev alev yandı | Video 02:02
Ataşehir'de 2 gecekondu alev alev yandı | Video 18.01.2024 | 08:54
Toz şeker yüklü tır refüje girerek devrildi, 2 kişi yaralandı | Video 01:08
Toz şeker yüklü tır refüje girerek devrildi, 2 kişi yaralandı | Video 18.01.2024 | 08:52
Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın | Video 03:10
Beyoğlu’nda 4 katlı apart otelde korkutan yangın | Video 18.01.2024 | 06:08
Aydın’da otobandaki feci kaza kamerada | Video 02:05
Aydın'da otobandaki feci kaza kamerada | Video 18.01.2024 | 06:08
Otobandaki feci kaza kamerada 02:05
Otobandaki feci kaza kamerada 17.01.2024 | 23:49
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi! 40:52
Türkiye Esra Erol’daki bu olayı konuşuyor! Kayınvalide geliniyle birlikte eşini fare zehriyle öldürmek istedi! 17.01.2024 | 20:57
Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor! Tarihi yolculuğa saatler kaldı... | Video 08:57
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu başlıyor! Tarihi yolculuğa saatler kaldı... | Video 17.01.2024 | 16:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA