Video Yaşam Tatvan’da çıkan hortum paniğe neden oldu | Video
Tatvan’da çıkan hortum paniğe neden oldu | Video

Tatvan’da çıkan hortum paniğe neden oldu | Video

05.09.2022 | 10:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sancaktepe’de üzerinde baz istasyonu olan çatıda yangın | Video 02:44
Sancaktepe'de üzerinde baz istasyonu olan çatıda yangın | Video 05.09.2022 | 10:24
Roma dönemine ait 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi | Video 00:25
Roma dönemine ait 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi | Video 05.09.2022 | 10:50
İstanbul’da zehir tacirine suçüstü | Video 01:00
İstanbul'da zehir tacirine suçüstü | Video 05.09.2022 | 10:34
Kaputa oturup öndeki otomobili ayaklarıyla böyle ittiler | Video 01:15
Kaputa oturup öndeki otomobili ayaklarıyla böyle ittiler | Video 05.09.2022 | 10:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 11:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 05.09.2022 | 10:31
Tatvan’da çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 01:40
Tatvan’da çıkan hortum paniğe neden oldu | Video 05.09.2022 | 10:06
Bolu’da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı | Olay yerinden ilk görüntüler... 01:01
Bolu’da feci kaza! 3 ölü, 1 yaralı | Olay yerinden ilk görüntüler... 05.09.2022 | 10:37
Esenyurt’ta sokak ortasında kadına sopalı şiddet anları kamerada | Video 01:41
Esenyurt'ta sokak ortasında kadına sopalı şiddet anları kamerada | Video 05.09.2022 | 10:06
Taksim’de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: “Amca seni Allah’a havale ediyoruz” | Video 01:58
Taksim’de yakalanan dilenci kadınlardan gazeteciye tepki: “Amca seni Allah’a havale ediyoruz” | Video 05.09.2022 | 10:06
Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:49
Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 05.09.2022 | 09:27
Şişli’de kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu | Video 01:19
Şişli'de kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu | Video 05.09.2022 | 09:27
Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti | Video 01:04
Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti | Video 05.09.2022 | 08:31
Van’da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı | Video 00:13
Van’da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı | Video 05.09.2022 | 08:34
Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı | Video 02:22
Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı | Video 05.09.2022 | 08:31
Küçükçekmece’de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 03:00
Küçükçekmece'de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.09.2022 | 15:55
Yola okey masası kurup, düğün konvoyundan bahşiş aldılar | Video 01:54
Yola okey masası kurup, düğün konvoyundan bahşiş aldılar | Video 04.09.2022 | 15:55
Ankara’da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 00:31
Ankara'da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 04.09.2022 | 15:48
Sanatçı Ahmet Özhan, Ömer Tuğrul İnançer’i anlattı | Video 07:14
Sanatçı Ahmet Özhan, Ömer Tuğrul İnançer'i anlattı | Video 04.09.2022 | 14:24
İstanbul’da sokak ortasında yaşanan korkunç cinayet kamerada | Video 03:43
İstanbul’da sokak ortasında yaşanan korkunç cinayet kamerada | Video 04.09.2022 | 12:37
Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar | Video 00:11
Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar | Video 04.09.2022 | 11:09

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çıkan hortum paniğe neden olurken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tatvan ilçesinde farklı bölgelerde oluşan devasa hortumlar görenleri şaşkına çevirdi. Hortumlar kısa sürede etkisini kaybederken, havalanan toz ise etrafa saçıldı. Kısa sürede etkisini gösteren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA