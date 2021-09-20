Video Yaşam Tatvan’da kartpostallık gün doğumu | Video

Tatvan’da kartpostallık gün doğumu | Video

Tatvan’da kartpostallık gün doğumu | Video
20.09.2021 | 15:31

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Dünyada gün doğumunun en güzel izlendiği nadir yerlerden biri olan Van Gölü'nde güneşin ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzünün yansımasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Tatvan sahilinde güneşinin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan renk cümbüşü görsel şölene döndü. Tatvan'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Tatvan'da gün doğumu kuşlar ve bulutlar eşliğinde görsel bir şölene dönüştü. Kızıla boyanan kentin semalarında sığırcık ve martılar gün doğumuna eşlik etti.

Dünyada gün doğumunun en güzel izlendiği nadir yerlerden biri olan Van Gölü'nde güneşin son ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzünün yansıması kendine hayran bıraktırdı. Gün doğumunun en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü sahili, gün doğumuyla adeta benzersiz görüntüler oluşturdu.

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