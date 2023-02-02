Tatvan’da lapa lapa yağan kar seyri güzel görüntüler oluşturdu | Video
Bitlis’te günlerdir etkisini arttırarak sürdüren kar yağışı, Tatvan'da seyri güzel görüntüler oluşturdu.
İşletme Parkı'nda gezerek oluşan manzarayı izleyen ve fotoğraflayan vatandaşlardan Gamze Tunç, "Bitlis'te günlerdir kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle Tatvan'da bu kar yağışı hiç durmadı. Kar geç geldi ama gerçekten çok fazla yağdı. Buna rağmen Tatvan'da İşletme Parkı'ndaki bu ağaçların arasındaki yol çok güzel görüntüler oluşturdu. Tabi bizde bunu fotoğraflama imkanı bulduk" dedi.
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