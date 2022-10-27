Tavşanlı'da kömür madeni işçilerini taşıyan servis devrildi: 11 yaralı | Video

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gündüz vardiyasına giden işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi. Kazada 11 işçi hafif şekilde yaralandı.
İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralı 11 işçi, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.