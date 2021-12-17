Tavşanlı'da otomobil hırsızları kıskıvrak yakalandı | Video

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 kişi, otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Tavşanlı ilçesi Ulucami Mahallesi'nde bir aile çay bahçesi yanındaki boş araziye aracını bırakarak çalışmaya giden R.S., döndüğünde aracını bulamadı.
Olayı polise bildirmesi üzerine, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede T.K. ve A.Ö. isimli şüphelileri tespit etti. Şüphelileri yakalayan ekipler, çalınan aracı Tunçbilek yakınlarında ağaçlık bir alana saklanmış vaziyette buldu. Bulunan araç sahibine teslim edildi.