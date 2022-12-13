Tavşanlı'da otomobil yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı | Video

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Harmancık Kara Yolu 4. kilometre, Sorkun mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Harmancık istikametine gitmekte olan Vildan Yaman yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Vildan Y. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.