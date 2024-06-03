Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada motosiklette yolcu konumundaki Kamil Lama (23) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Abdulbaki Usluer (28), 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı Usluer, hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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