Tavşanlı'da otomobilin motosiklete çarptığı feci kaza kamerada: 2 ölü | Video 03.06.2024 | 08:48 Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, çevre yolu Tunçbilek Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. idaresindeki otomobil Tunçbilek Beldesi istikametine gittiği sırada, trafik ışıklarında beklemekte olan Abdulbaki Usluer (28) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.Kazada motosiklette yolcu konumundaki Kamil Lama (23) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Abdulbaki Usluer (28), 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı Usluer, hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.