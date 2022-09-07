Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı | Video

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. yönetimindeki otomobil ile çevre yolu üzerinde Kütahya istikametine seyir halinde iken, A.K. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tavşanlı Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.Kazada, her iki araç sürücüsü yaralandı.Tavşanlı Belediyesi ekipleri, yolun trafiğe kapanan kısmının yeniden açılması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.