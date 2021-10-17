Video Yaşam Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı
Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

17.10.2021 | 13:32

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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 8'nci kilometresinde meydana geldi. Yüksel Çalun kullandığı otomobil, İsmail Bekar idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yara almazken her iki araçta bulunan Fadime Bekar, Mustafa Bekar ve Sümeyye Sadım yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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