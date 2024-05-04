Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheliden H.A.'nın (36) üzerinden 1.56 gram metamfetamin ele geçirildi. H.A. isimli şahıs beyanında T.Y.O. ve M.O. aracılığı ile S.Y. isimli şahıstan 4 bin TL karşılığında metamfetamin aldığını, kendisine uyuşturucuyu M.O. isimli şahsın getirdiğini beyan etti.
Uyuşturucu sattığı tespit edilen S.Y. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 77 adet extasy hap, 1.91 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında paketlemeye yarayan çok sayıda alüminyum folyo; aracılık yaptığı tespit edilen T.Y.O. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 0.54 gram metamfetamin, uyuşturucu satışında paketlemeye yarayan çok sayıda alüminyum folyo ele geçirildi.
H.A. isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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