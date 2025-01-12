Video Yaşam Tavuğunu tilki kapan Zavadanak Bekir'den tilkiye gülümseten sitem | Video
Tavuğunu tilki kapan Zavadanak Bekir'den tilkiye gülümseten sitem | Video

Tavuğunu tilki kapan Zavadanak Bekir'den tilkiye gülümseten sitem | Video

12.01.2025 | 12:09

Antalya'da 2020 yılında meydana gelen trafik kazasında diğer aracın sürücüsüne söylediği "Zavadanak çarptı, beni öldürecekti" sözleriyle gündem olan Bekir Varol’un başı bugünlerde tilkilerle dertte. Kümesinden horozunu kapıp kaçan tilkiye seslenen Varol, “Tilki kardeş, şu zavadanak götürdüğün horozun parasını bir getir. Hasım olmayalım, kavga etmeyelim” dedi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasında kamyoneti hurdaya dönen ve kaza sırasında diğer araç sürücüsüne "Koronadan mı kaçıyordun be dayı" trafik polisine de "Zavadanak çarptı, beni öldürecekti" sözleriyle sosyal medyada gündem olan Bekir Varol'un başı şu sıralar tilkilerle dertte. Manavgat-Alanya Karayolu üzerinde gün ısı işi yaptığı işyerinde aynı zamanda hobi olarak ata mesleği olan hayvan yetiştiriciliği de sürdüren Bekir Varol'un horozu bir tilki tarafından götürüldü. Güvenlik kamerasını izlediğinde durumu fark eden Varol, kümesine musallat olan ve horozunu kapıp kaçan tilkiye seslendi.

"HASIM OLMAYALIM, KAVGA ETMEYELİM"
Kümesindeki tavuk ve horozlara musallat olan tilkiye seslenen Bekir Varol "Tilki Kardeş eğer karnın aç ise bana söyle sana marketten tavuk getirip ikram edeyim. Benim tavuklarımdan ne istersin. Tilki kardeş, şu zavadanak götürdüğün horozun parasını zavadanak bir getir. Hasım olmayalım, kavga etmeyelim. Zavadanak bir horozumun parasını getiriver anam" dedikten sonra o ünlü kahkahasını atmayı da ihmal etmedi. Öte yandan tilkinin tavuk ve koyunların bulunduğu ahıra girme anı, horozların kaçmak için çırpınması, tilkiden kurtulan bir horozun tüylerinin yolunmuş olması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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