Tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video

Adana’da tavukları kesip ateşe atarak çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs yakalandı. Tavukları kesip ateşe atarak çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahsın, tavukları yemek için yaktığını söylediği öğrenildi

Adana'da ormanlık alanda tavukları kesip onları ateşe atarak yakan bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis yaptığı incelemede zanlının Yusuf Y. olduğunu tespit etti. Polis zanlının adresini belirledikten sonra operasyon yaparak yakaladı. Zanlıya emniyetteki işlemlerinin ardından 'türbekarlık' ve 'bir takım unvanların men ve ilgasına muhalefet' suçlarından adli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'nce de idari işlem uygulandı.

Zanlının sosyal paylaşım sitesine hayvana işkence yaptığı için tepki gösterenlere, "Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvan başına 300 TL, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk Lirası idari para cezası verilmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan yasaklamalar suç niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, belirlenen usullere uygun olmadan hayvan deneyi yapan kişiler suç değil, kabahat işlemiş olurlar. Kabahatlerin karşılığı olan yaptırım ise hapis cezası veya adli para cezası değil, idari para cezasıdır. Bilin istedim" cevabını verdiği de görülmüştü.