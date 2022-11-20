Tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğine ateş açtı | Video

Maltepe'de bir şahıs, tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle komşusunun köpeğine tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan köpek tedavi altına alınırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Büyükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, off-road yarışçısı olan Nihat Keskin'e ait tamir atölyesinin yanında barakası bulunan S.K., bir sokak köpeğine tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle ateş etti. Saldırıda yaralanan köpek çalılıkların içine düşerken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralı köpek Maltepe Belediyesi'ne bağlı veterinerlik ekibi tarafından götürülerek tedavi altına alındı. S.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Tamir atölyesinde çalışan Serdar Keskin, "Dükkanımızı açmaya gelmiştim. Dışarıya çıktığımda bir el silah sesi duydum. O esnada yan taraftaki komşumuzun orada olduğunu bildiğim için onun attığını düşündüm. Kendi köpeğimle dışarı çıktığımda bu şahsı elinde tüfekle gezerken gördüm. Yanından geçtiğim sırada elindeki tüfekle köpeği bir el daha ateş açtı. Muhtemelen kendi hayvanlarına zarar veriyor diye köpeğe ateş açtı. Olayda köpek yaralandı, tedavi altına alındı" dedi.