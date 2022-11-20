Tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle sokak köpeğine ateş açtı | Video

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Maltepe'de bir şahıs, tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle komşusunun köpeğine tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan köpek tedavi altına alınırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"MUHTEMELEN KENDİ HAYVANLARINA ZARAR VERİYOR DİYE KÖPEĞE ATEŞ AÇTI"
Tamir atölyesinde çalışan Serdar Keskin, "Dükkanımızı açmaya gelmiştim. Dışarıya çıktığımda bir el silah sesi duydum. O esnada yan taraftaki komşumuzun orada olduğunu bildiğim için onun attığını düşündüm. Kendi köpeğimle dışarı çıktığımda bu şahsı elinde tüfekle gezerken gördüm. Yanından geçtiğim sırada elindeki tüfekle köpeği bir el daha ateş açtı. Muhtemelen kendi hayvanlarına zarar veriyor diye köpeğe ateş açtı. Olayda köpek yaralandı, tedavi altına alındı" dedi.