Tavuklarını çaldığını iddia ettiği genci şikayet eden kadının evi taşlandı | Video

Arnavutköy’de evinin yanında bulunan kümeste tavuk ve ördek yetiştiren ve yumurtalarını satarak geçimini sağlayan bir kişinin iddiaya göre tavukları çalındı. Kadının şüphelenerek şikayetçi olduğu uyuşturucu bağımlısı genç, bu kez de kadının evini taşladı. Hayvancılık yapan kadın yetkililerden yardım istedi.

İmrahor Mahallesi'nde yaşayan Medine Karakuş evinin yan tarafında bulunan kümeste tavuk ve ördek yetiştirerek geçimini sağlıyordu. İddiaya göre, mahallede bulunan uyuşturucu bağımlısı bir genç geçtiğimiz haftalarda Karakuş'un kümesinde bulunan 19 tavuğu çaldı. Karakuş karakola gidip olay nedeniyle şikayetçi oldu. Şikayetin ardından tavukları çalan şüpheli, Karakuş'a ulaşarak şikayetini geri alması halinde tavukları iade edeceğini söyledi. Şikayetini geri almayan Medine Karakuş dün gece saatlerinde iddiaya göre hırsızın taşlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında evin camları kırılırken Karakuş yetkilerden yardım istediğini belirtti.

"ŞİKAYETİ GERİ ALMAYINCA SALDIRDI"

Hayvanları çalınan ve saldırıya uğradığını iddia eden Medine Karakuş, "Benim bir emekli maaşım var ben burada ördek ve tavuk yetiştiriyorum ve yumurtalarını satarak geçiniyorum. Geçtiğimiz günlerde benim buradan 19 tane tavuğum çalındı, mahalleden diğer komşularda tavuklarının çalındığını söylüyordu ancak inanmıyordum başa gelince doğru oluyormuş. Ben karakola şikayetçi oldum sonra hırsız beni arayarak şikayeti geri almamı söyledi, almayınca gece evime saldırıp kapı ve pencereleri indirdi. Ben yetkililerden yardım istiyorum" dedi.