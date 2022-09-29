Tayland'da 500 yıllık tapınakta çökme | Video

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde şiddetli yağışlara ve rüzgara dayanamayan 500 yıllık tarihi tapınakta çökme meydana geldi. Şiddetli bir muson sezonu geçiren Tayland’ın Chiang Mai’de öğle saatlerinde Wat Srisuphan Silver adlı 500 yıllık tarihi tapınağın pagodasının bir kısmı çöktü. Gece yaşanan fırtına sonrası görevli keşişlerin tapınağın pagoda binasında çatlak olduğunu bildirmesi üzerine tapınak çevresinde güvenlik önlemi alınırken, muhtemel bir facianın önüne geçilmiş oldu.