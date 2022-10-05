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OTOMATİK OYNAT
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Tayland’da atış poligonunda facianın önüne geçildi | Video 05.10.2022 | 00:45
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Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında bıçakla yaralanmış kadın bulundu | Video 04.10.2022 | 19:35
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Çıkan yangın kalp krizine neden oldu, hayatını kaybetti | Video 04.10.2022 | 18:17
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Antalya'da 6 kilo 512 gram metamfetamin ele geçirildi: 7 gözaltı | Video 04.10.2022 | 17:13
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Borsa'da dolandırıcılığın detayları ortaya çıktı | Video 04.10.2022 | 16:06
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Kayseri'de yakıt tankı patladı: 4 yaralı | Video 04.10.2022 | 16:06
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Eber Gölü’nde çıkan yangın 6 saatte söndürüldü | Video 04.10.2022 | 14:05
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Beykoz'da oltasına yavru köpek balığı takıldı | Video 04.10.2022 | 13:46
Tayland'da bir adam atış poligonunda intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimini fark eden poligon görevlisi sayesinde son saniyede büyük bir facianın önüne geçildi.