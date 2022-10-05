Video Yaşam Tayland’da atış poligonunda facianın önüne geçildi | Video
Tayland’da atış poligonunda facianın önüne geçildi | Video

Tayland’da atış poligonunda facianın önüne geçildi | Video

05.10.2022 | 00:45

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Tayland'da bir adam atış poligonunda intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimini fark eden poligon görevlisi sayesinde son saniyede büyük bir facianın önüne geçildi.

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