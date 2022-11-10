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OTOMATİK OYNAT
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Tayland’da yolcu treni kamyonu ezdi | Video 10.11.2022 | 23:40
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Gaziantep'teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.11.2022 | 15:02
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Edirne Selimiye camiisinin kubbesinde saygı duruşuna geçtiler | Video 10.11.2022 | 15:08
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Yurtta kalan öğrencilerden Ata’ya saygı koreografisi | Video 10.11.2022 | 12:17
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75 yaşındaki ayakkabı boyacısı Atasını gözyaşları içinde andı | Video 10.11.2022 | 11:51
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Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu | Video 10.11.2022 | 11:46
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Adana’da başıboş maymun bulundu | Video 10.11.2022 | 11:45
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Sultangazi'de tartıştığı karısını bacağından bıçakladı | Video 10.11.2022 | 11:31
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İstanbul Sancaktepe'de yasa dışı kumar operasyonu | Video 10.11.2022 | 11:35
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 10 Kasım 2022 Perşembe Tamamı Kesintisiz izle! | Video 10.11.2022 | 11:23
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Mersin'de suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı | Video 10.11.2022 | 10:26
Tayland'ın Lamphun eyaletinde hemzemin geçitte sıkışan kamyona yolcu tren çarptı.