Video Yaşam Tayland’da yolcu treni kamyonu ezdi | Video
Tayland’da yolcu treni kamyonu ezdi | Video

Tayland’da yolcu treni kamyonu ezdi | Video

10.11.2022 | 23:40

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Tayland'ın Lamphun eyaletinde hemzemin geçitte sıkışan kamyona yolcu tren çarptı.

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