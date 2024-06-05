Tayvan’da toprak kayması: 4 yaralı | Video
Tayvan’ın kuzeyinde bulunan Keelung şehrinde araçların geçişi sırasında bir dağ yolu geçişinde meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda araç toprak altında kalırken 4 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı anlar telefon kameraları ile an be an kaydedildi.
Tayvanlı yetkililer, toprak kaymasının büyük ihtimalle Hualien ilçesindeki depremler ve son birkaç günde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelmiş olabileceğini bildirdi. Toprak kayması sonucu yolun ve yakınlarda bulunan otoparkın 1 hafta sonra tekrar açılacağı kaydedildi.
Yaralıların hastanede tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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