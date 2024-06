Tayvan’da toprak kayması: 4 yaralı | Video

Tayvan’ın kuzeyinde bulunan Keelung şehrinde araçların geçişi sırasında bir dağ yolu geçişinde meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda araç toprak altında kalırken 4 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı anlar telefon kameraları ile an be an kaydedildi.