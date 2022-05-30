Taze gelin Hadise, New York konserinde hayranlarını coşturdu! İşte Hadise’nin geceye damga vuran o anları! | Video

Ünlü şarkıcı Hadise, hem iş hayatı, hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü popçu Hadise, bir yıldır aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız aile arasında düzenlenen bir törenle nikah masasına oturdu. Taze gelin Hadise, geçtiğimiz gün New York’ta sevenleriyle buluştu. Güzel şarkıcıyı eşi Mehmet Dinçerler yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı New York’ta hayranlarını coştururken bugün de konserden paylaşımlarda bulundu. İşte ayrıntılar!