Taze gelin Hadise, New York konserinde hayranlarını coşturdu! İşte Hadise’nin geceye damga vuran o anları! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
Suriye uyruklu 70 yaşındaki kadına acımasızca tekme atmıştı! | Video 30.05.2022 | 22:34
00:35
02:43
Tadilat sırasında binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 30.05.2022 | 16:18
01:01
Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 30.05.2022 | 16:08
01:14
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ölü | Video 30.05.2022 | 14:48
01:35
Et yüklü kamyonda 4 kilo 956 gram esrar yakalandı | Video 30.05.2022 | 14:50
02:30
İran'dan mehir için peşine takıldı, Başakşehir'de vurdu | Video 30.05.2022 | 14:35
03:14
03:33
05:08
Sokak ortasında uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada | Video 30.05.2022 | 13:37
04:55
00:44
01:56
Alanya’da "Müsilaj" operasyonuna 4 tutuklama | Video 30.05.2022 | 10:37
02:01
Zonguldak'taki 'Müsilaj' operasyonunda: 8 tutuklama | Video 30.05.2022 | 10:37
00:59
Başakşehir'de otoyolda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 30.05.2022 | 11:44
04:00
06:26
04:08
01:11
3 yaşındaki çocuğun 5'inci kattan düşme anı kamerada | Video 30.05.2022 | 12:15
Ünlü şarkıcı Hadise, hem iş hayatı, hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü popçu Hadise, bir yıldır aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız aile arasında düzenlenen bir törenle nikah masasına oturdu. Taze gelin Hadise, geçtiğimiz gün New York’ta sevenleriyle buluştu. Güzel şarkıcıyı eşi Mehmet Dinçerler yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı New York’ta hayranlarını coştururken bugün de konserden paylaşımlarda bulundu. İşte ayrıntılar!