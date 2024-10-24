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TBMM Başkanı Kurtulmuş:

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "En önemli kazanımımız milli birliğimiz ve beraberliğimizdir" | Video

24.10.2024 | 08:51

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Böyle günlerde, böylesine önemli saldırılar karşısında kaldığımız zaman da buradan çıkaracağımız en büyük ders farklılıklarımız ne olursa olsun milli duruşumuzla ortak bir tavrı sergileyebilme becerisine sahip olmamızdır" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesinde ziyaret etti. Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, "Buradaki yaralıların durumları gayet iyi. Muhtemelen yarın buradaki 4 yaralı kardeşimizin taburcu olma ihtimali kuvvetli. Diğerleri de müşahede amacıyla bir müddet daha burada tutulacak ama genel durumlarının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Derin bir üzüntüyü yaşıyoruz ama şunu da söylemek isterim ki gerek demin Bilkent Şehir Hastanesinde, gerek burada ziyaret ettiğimiz kardeşlerimiz, ister TUSAŞ'ın çalışanları olsun ister özel harekatçı ya da güvenlik biriminde çalışan arkadaşlarımız olsun, yaralı olmalarına rağmen böyle büyük bir felaketi, bombaların altında gerçekten dakikalarca süren bir tabloyu yaşamış olmalarına rağmen hepsinin morallerinin gayet iyi olduğunu, teröre karşı mücadelede milli birlik ve beraberlik duygusunda fevkalade bir yüksek morale sahip olduklarını gördük. Her birisi, vatan sağ olsun, diyor. Bu arkadaşlarımız ölmediler, şehit olmadılar ama inanıyorum ki gazi olmalarına rağmen şehit sevabı kazandılar. Çünkü bizim inancımız, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' inancıyla bu mücadeleyi sürdürmektir" ifadelerini kullandı.

"Çıkaracağımız en büyük ders farklılıklarımız ne olursa olsun milli duruşumuzla ortak bir tavrı sergileyebilme becerisine sahip olmamızdır"
Bunun sıradan bir terör saldırısı olmadığının altının üstünün çizilmesini gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Millet olarak bunda sonra fevkalade bir dikkatle süreci takip etmemiz gerektiği, milli birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırının şifresini çözerek yolumuza devam etmemiz lazım. Özellikle savunma sanayii tesislerimizin en önemlilerinden olan TUSAŞ'a böylesi hain bir saldırının yapılmış olması tesadüfi değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya'daki temasları sırasında bu saldırının yapılmış olması da tesadüf değildir. Bunların hepsini bir araya getirerek gerçekten bundan sonraki süreçte çok daha kararlı, sadece terör örgütü mensupları ya da birkaç tane çapulcudan ibaret hadiseyle karşı karşıya kalmadığımızı, bunların arkasındaki destekleri, siyasi destekleri, lojistik destekleri, istihbari destekleri çok iyi şekilde değerlendirerek, çok uyanık bir şekilde terörün hiçbir türüne müsaade edilmeyecek şekilde mücadeleyi devam ettirmemiz lazım. Bu mücadelede en önemli kazanımımız milli birliğimiz ve beraberliğimizdir. Böyle günlerde, böylesine önemli saldırılar karşısında kaldığımız zaman da buradan çıkaracağımız en büyük ders farklılıklarımız ne olursa olsun milli duruşumuzla ortak bir tavrı sergileyebilme becerisine sahip olmamızdır" diye konuştu.

Kurtulmuş, yaşanılan terör saldırıları karşısında 85 milyon vatandaşın ve bütün farklı kanaatleriyle birlikte milletin ortak bir duruş sergilemeye devam edeceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bunun da kalıcı olmasını, ortak duruşun Türkiye'nin geleceğine de büyük katkı sağlamasını ümit ediyorum. Eninde sonunda, terör örgütlerinin tamamı Türkiye'de artık faaliyet gösteremez hale gelecekler. Arkasında kim olursa olsun, kim hangi desteği verirse versin, Türkiye bu terör örgütlerini yenmeyi başaracaktır. Ben bir kere daha 5 şehit evladımıza rahmet diliyorum. Cenabı Allah makamlarını cennet eylesin. Biliyoruz ki şehitler ölmezler. Şehitler aramızdan ceset olarak ayrılsalar bile ruhları diridir ve bizim aramızda varlıklarını sürdüreceklerdir. Gazi olan 19 evladımıza, 3'ünü taburcu ettik, 22 kişi toplam. 22 kişiye de ifade ettiğim gibi Gazi olmalarıyla birlikte cenabı Allah şehit sevabı versin. Onları da bu şekilde evlatlarına, ailelerine, sevdiklerine bağışlasın diyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

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