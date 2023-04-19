TCG Anadolu'yu ziyaret eden küçük çocuktan duygulandıran sözler: "Ne hayaller kurdum bilseniz..." | Video
TCG Anadolu'yu ziyaret eden küçük çocuğun videosu sosyal medyaya damga vurdu. Selçuk Bayraktar, görüntüleri; "O uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilecekler" notu ile kendi hesabından paylaştı.
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