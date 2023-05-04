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TCG Nusret Müze Gemisi Üsküdar’da ziyarete açıldı | Video

TCG Nusret Müze Gemisi Üsküdar’da ziyarete açıldı | Video

04.05.2023 | 13:39

Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul Üsküdar’da ziyarete açıldı. Üsküdar Paşa Limanında ziyarete açılan gemi havadan görüntülendi.

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Nusret mayın gemisinin replikası olan TCG Nusret Müze Gemisi Üsküdar' Paşa Limanında ziyarete açıldı. 4-5 Mayıs tarihlerinde planlandığı gibi İstanbul Paşa Limanına TCG Nusret aborde olarak halk ziyaretine açıldı. Gemi gün içerisinde halka açık olarak hizmet verecek. Ziyaret esnasında personeller, geminin üstlendiği tarihi rolü görsel materyellerle güçlendirerek ziyaretçilere tanıtacak. Ziyarete açılan gemi dron ile havadan görüntülendi.

"İÇERİDE SERGİLENENLER ÇOK GÜZELDİ"
Gemiyi ziyaret eden öğrenci Enes Arıcan, "Gemiyi gezdik gerçekten çok güzeldi ve eski ambiyansı veriyordu. İçerideki animasyonlar ve sergilenenler çok güzeldi. Yapanlardan, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. İçeride sunum yapan komutanlarda çok güzel anlattılar çok teşekkür ederim" dedi.
Nusret Müze Gemisi'nin ziyaret tarihleri ise şöyle; 4-5 Mayıs Kuzguncuk/İstanbul, 8 Mayıs Kefken/Kocaeli, 10 Mayıs Kdz. Ereğli/Zonguldak, 12-13 Mayıs Bartın, 16 Mayıs İnebolu/Kastamonu, 19 Mayıs Samsun, 22 Mayıs Giresun, 24 Mayıs Trabzon, 27 Mayıs Rize, 29 Mayıs Hopa, 1 Haziran Vakfıkebir/Trabzon, 4 Haziran Ünye/Ordu, 7 Haziran Sinop, 11 Haziran Amasra/Bartın, 14 Haziran Zonguldak, 17-18 Haziran Galataport/İstanbul, 20 Haziran Tekirdağ.

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