Video Yaşam Teçhizatlı bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı | Video

Teçhizatlı bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı | Video

Teçhizatlı bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı | Video
22.08.2021 | 09:41

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Arnavutköy’de bir apartmana giren hırsız, demirliklere kilitlenmiş olan bisikleti beraberinde getirdiği demir kesme makası ile keserek çözdü. Hırsız ardından bisiklete binerek hızla uzaklaştı. Bu kadarına pes dedirten teçhizatlı bisiklet hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Merkez Mahallesi Binay Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bina girişine gelen ve içerideki pahalı bisikletler fark eden hırsız, bisikletlerin demirliklere bağlı olduğunu görünce kıyafetlerinin içerisine saklamış olduğu demir makası ile tekrar geldi. Bina içerisine giren hırsız korkuluklara bağlı olan bisikleti beraberinde getirdiği makas ile keserek çıkarttı. Şahıs ardından çaldığı bisiklete binerek kayıplara karıştı. Teçhizatlı hırsızın o anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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