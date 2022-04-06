Video Yaşam Tedavi edilen kaplumbağa doğal ortamına bırakıldı | Video
Tedavi edilen kaplumbağa doğal ortamına bırakıldı | Video

Tedavi edilen kaplumbağa doğal ortamına bırakıldı | Video

06.04.2022 | 16:02

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Muğla’da çim biçme makinesiyle kabuğu kırılan kaplumbağa, DEKAMER’de tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

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Muğla'da, bir kaplumbağanın çim biçme makinesiyle kabuğu kırıldı. Yaralı kaplumbağa, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER), tedavi için getirildi. Karın zarının yırtıldığı tespit edilen kaplumbağa veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Yaralı kaplumbağa başarılı bir operasyonun ardından gözlem altında tutulduktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

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