Video Yaşam Tedavi olduğu hastaneye 1 milyon TL'lik cihaz bağışladı! 15 yıllık hayalini gerçekleştirince gözyaşlarına boğuldu | Video
Tedavi olduğu hastaneye 1 milyon TL'lik cihaz bağışladı! 15 yıllık hayalini gerçekleştirince gözyaşlarına boğuldu | Video

Tedavi olduğu hastaneye 1 milyon TL'lik cihaz bağışladı! 15 yıllık hayalini gerçekleştirince gözyaşlarına boğuldu | Video

25.10.2022 | 12:45

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 83 yaşındaki Emine Çiftçi, hayalini gerçekleştirerek 15 yıl önce tedavi olarak sağlığına kavuştuğu hastaneye 1 milyon TL değerinde ekokardiyografi cihazı bağışladı.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesi Çaybaşı köyünde yaşayan 83 yaşındaki Emine Çiftçi, 15 yıl önce hastalığı sebebiyle gittiği Tosya Devlet Hastanesinde tedavi oldu. Sağlığına kavuşan Çiftçi, tedavi olduğu hastaneye bağışta bulunabilmek için birikim yapmaya başladı. 15 yıl boyunca birikim yapan Çiftçi, Tosya Devlet Hastanesinin 'ekokardiyografi cihazı' eksiğinin olduğunu öğrendi. Hemen hastane yönetimi ile iletişime geçen Çiftçi, Tosya Devlet Hastanesine 1 milyon TL değerinde ekokardiyografi cihazı bağışladı. 15 yıllık hayalini gerçekleştirmenin sevinci ile gözyaşlarına boğulan Çiftçi'ye hastane yönetimi tarafından plaket takdim edildi.

"O ZAMAN YAPAMADIM, ALLAH DA BUGÜNE NASİP ETTİ"
15 yıl önce tedavi olduğunda çeşitli sebeplerden dolayı hastaneye bağışta bulunamadığını ifade eden Çiftçi,"15 sene önce bir operasyon atlatmıştım. Benim de bir dileğim vardı. Allah rızası için 15 sene boyunca yaptığım birikimimi hastaneye bağışta bulundum. Hastalandığımda hastanemiz yeni yapılıyordu. O zaman hastaneye gittiğimde, doktora hastanenin ne eksiği var diye sormuştum. O da, 'baza, sandalye, masa eksik' demişti. Ben de düşündüm, her şeyin zamanı var dedim. O zaman yapamadım, Allah da bugüne nasip etti" dedi.

"İMKANI OLANLAR BİRİKİMLERİNİZİ YASTIK ALTINDA TUTMAYALIM"
Vatandaşlara seslenen Emine Çiftçi, "İmkanı olanlar birikimlerinizi yastık altında tutmayalım. Bu dünyanın öbürü de var. Dünya bir gölge ve gelip geçiciyiz. Bizler o gün gelince bir köprüden geçeceğiz. Ama verenlere ne mutlu. Vermeyenlerin de Allah kalbini yumuşak eylesin" diye konuştu.
Sürekli bağış yapmaya çalıştığını ifade eden Çiftçi, daha önce de Afrika'da 800 kişinin faydalandığı su kuyusu açtırdığını belirtti.

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