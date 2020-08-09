Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı | Video
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Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve tedavileri tamamlanan kuşlar, yeniden yaşam alanlarında.
Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, Saz Delicesi, Kerkenez ve Bıldırcın Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Yaralı teslim alınan kuşlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne gerekli sağlık kontrollerinin ardından halkalanarak tekrar yaşam alanlarına salındı.