Tehdit, şantaj ve sahte senetle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 5 gözaltı | Video 16.02.2025 | 09:56 Ankara’da tehdit, şantaj ve sahte senetlerle 4 kişi 17 milyon Türk lirası dolandıran çeteye operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre 4 kişi tehdit 17 milyon Türk lirası dolandırıldı ve tehdide ve şantaja uğradı. Sahte senetler düzenlenerek kişilere zorla imzalattırıldı ve müştekiler borçlandırıldı. Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı. Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmaları sonucu operasyon düzenlendi ve 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ve 170 mermi ele geçirildi. Silahlardan birisinin ise kısa menzilli 6.35 çapında iki mermi alan anahtarlık silahı olduğu tespit edildi. Şahıslar 2 gün gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi.