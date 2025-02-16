Tehdit, şantaj ve sahte senetle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 5 gözaltı | Video
Ankara’da tehdit, şantaj ve sahte senetlerle 4 kişi 17 milyon Türk lirası dolandıran çeteye operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
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