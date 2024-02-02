Video Yaşam Tehlikeli yolculuk kamerada
Tehlikeli yolculuk kamerada

Tehlikeli yolculuk kamerada

02.02.2024 | 20:13

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosiklet üzerindeki kasksız yolcunun dev ekran televizyonu kilometrelerce taşıması, kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tehlikeli yolculuk kamerada 01:20
Tehlikeli yolculuk kamerada 02.02.2024 | 20:13
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 2 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 03:41
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 2 Şubat 2024 Cuma atv izle! | Video 02.02.2024 | 16:48
Kiliseye saldırı gerçekleştiren örgütün evi böyle görüntülendi | Video 02:02
Kiliseye saldırı gerçekleştiren örgütün evi böyle görüntülendi | Video 02.02.2024 | 16:18
Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü | Video 00:48
Dansözlüğü bırakmasını istediği sevgilisini öldürdü | Video 02.02.2024 | 15:45
Fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya 345 bin TL ceza | Video 00:31
Fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya 345 bin TL ceza | Video 02.02.2024 | 15:45
Ünlü yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti | Video 08:37
Ünlü yazar Alev Alatlı hayatını kaybetti | Video 02.02.2024 | 14:46
Uşak’ta Sibergöz-21 operasyonunda 10 kişi tutuklandı | Video 00:51
Uşak’ta Sibergöz-21 operasyonunda 10 kişi tutuklandı | Video 02.02.2024 | 15:23
Yalova’da kızıl şahinlerin yem savaşı böyle görüntülendi | Video 07:25
Yalova’da kızıl şahinlerin yem savaşı böyle görüntülendi | Video 02.02.2024 | 15:07
İşlediği cinayet sonrası elleri cebinde çıkmıştı, kelepçeli adliyeye girdi | Video 00:39
İşlediği cinayet sonrası elleri cebinde çıkmıştı, kelepçeli adliyeye girdi | Video 02.02.2024 | 15:20
Yeğenini çöp evde alıkoyan teyze, 18 ay sonra tahliye edildi | Video 04:23
Yeğenini çöp evde alıkoyan teyze, 18 ay sonra tahliye edildi | Video 02.02.2024 | 15:08
Muş’ta hayvan yüklü tıra tren çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video 01:23
Muş'ta hayvan yüklü tıra tren çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video 02.02.2024 | 15:20
Hayvan yüklü tıra tren çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video 01:23
Hayvan yüklü tıra tren çarptı: Ölü ve yaralılar var | Video 02.02.2024 | 15:07
Ramazan Hoca’nın katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 03:58
Ramazan Hoca’nın katil zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 02.02.2024 | 14:29
Sakarya’da cinayet! Öldürüp karakola teslim oldu | Video 01:19
Sakarya’da cinayet! Öldürüp karakola teslim oldu | Video 02.02.2024 | 14:18
Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış! | Video 05:06
Müge Anlı’nın aradığı Hasan Çelik’ten acı haber geldi: Öldürüp bungalov evde tatil yapmış! | Video 02.02.2024 | 13:43
Öldürülen taksicinin arkadaşları: Güzel insandı. Depremzedeleri ücretsiz taşımıştı | Video 04:22
Öldürülen taksicinin arkadaşları: "Güzel insandı. Depremzedeleri ücretsiz taşımıştı" | Video 02.02.2024 | 13:26
Konya’da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı tutuklandı | Video 02:59
Konya'da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı tutuklandı | Video 02.02.2024 | 12:56
Cinayetin ardından evden elleri cebinde çıktı | Video 02:03
Cinayetin ardından evden elleri cebinde çıktı | Video 02.02.2024 | 12:56
Silahla vurdu, muhabire Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım dedi | Video 01:26
Silahla vurdu, muhabire "Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım" dedi | Video 02.02.2024 | 12:56
Malatya’da haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi | Video 02:33
Malatya’da haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi | Video 02.02.2024 | 12:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA