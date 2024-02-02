Tehlikeli yolculuk kamerada
Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosiklet üzerindeki kasksız yolcunun dev ekran televizyonu kilometrelerce taşıması, kameralara yansıdı.
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