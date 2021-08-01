Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video 01.08.2021 | 15:15
00:27
01:52
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video 01.08.2021 | 14:47
02:00
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi | Video 01.08.2021 | 14:47
01:55
04:11
Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video 01.08.2021 | 14:28
03:03
04:25
00:50
Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı | Video 01.08.2021 | 13:05
04:49
03:01
Yaylada metrelerce uzunlukta aşı kuyruğu | Video 01.08.2021 | 13:04
00:43
05:39
Selde kurtarılan Kader, o anları anlattı | Video 01.08.2021 | 11:35
05:46
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu | Video 01.08.2021 | 11:35
01:45
Konya’daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.08.2021 | 11:35
00:10
03:18
02:14
Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek | Video 01.08.2021 | 10:52
01:22
Asker konvoyu yolu kapattı | Video 01.08.2021 | 10:21
03:13
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 01.08.2021 | 10:00
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yola kadar çıkan alevleri söndürmek isteyen ekipler büyük tehlike atlattı.
Manavgat ilçesinde 5 gün önce öğle saatlerinde 4 noktada aynı anda başlayan yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor. Çok sayıda ekip,vatandaş karadan söndürme çalışmaları yürütüyor. Vadi içinden yükselen alevler şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarına kadar yaklaştı. Yangının yoldan üst bölgeye sıçramasını engellemek için ekipler canla başla mücadele ediyor. Arazöz ve su tankerlerinden yapılan müdahaleye rağmen alevler biranda yol kenarından yükselmeye başladı. Yol kenarındaki arazözler yoğun duman altında ve tehlikede kalırken mücadeleden vazgeçmedi. İtfaiye ekipleri yükselen alevleri söndürme anları ve yaşanan panik anları an be an kameralara yansıdı. Yangın taşağıl bölgesinde etkisini devam ettiriyor.