Video Yaşam Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video

Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video

Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video
01.08.2021 | 14:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video 00:18
Batman'da polis karakoluna patlayıcı atılması kamerada | Video 01.08.2021 | 15:15
Alevlerin arasında kalan ekiplerin yaşadıkları tehlikeli anlar kamerada | Video 00:27
Alevlerin arasında kalan ekiplerin yaşadıkları tehlikeli anlar kamerada | Video 01.08.2021 | 15:13
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video 01:52
Boğulan genç kızın ardından bıraktıkları yürek burktu | Video 01.08.2021 | 14:47
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi | Video 02:00
Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi | Video 01.08.2021 | 14:47
Çalınır diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı | Video 01:55
"Çalınır" diye üstüne aldığı 25 bin euroyu pazarda yankesicilere kaptırdı | Video 01.08.2021 | 14:47
Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video 04:11
Tehlikeye aldırış etmeden yangına böyle müdahale ettiler | Video 01.08.2021 | 14:28
Botlar, tekneler seferber oldu: Bodrum'dan kaçış anları kameralara yansıdı | Video 03:03
Botlar, tekneler seferber oldu: Bodrum'dan kaçış anları kameralara yansıdı | Video 01.08.2021 | 13:52
Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor | Video 04:25
Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor | Video 01.08.2021 | 13:04
Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı | Video 00:50
Batman’da akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamaralara yansıdı | Video 01.08.2021 | 13:05
Marmaris yangını tekrar patladı, alevler Hisarönü’nde yerleşim yerlerine yaklaştı | Video 04:49
Marmaris yangını tekrar patladı, alevler Hisarönü’nde yerleşim yerlerine yaklaştı | Video 01.08.2021 | 13:11
Yaylada metrelerce uzunlukta aşı kuyruğu | Video 03:01
Yaylada metrelerce uzunlukta aşı kuyruğu | Video 01.08.2021 | 13:04
Acı tablo havadan görüntülendi, her yeri kaplayan dumanlar yürekleri dağlıyor | Video 00:43
Acı tablo havadan görüntülendi, her yeri kaplayan dumanlar yürekleri dağlıyor | Video 01.08.2021 | 13:04
Selde kurtarılan Kader, o anları anlattı | Video 05:39
Selde kurtarılan Kader, o anları anlattı | Video 01.08.2021 | 11:35
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu | Video 05:46
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu | Video 01.08.2021 | 11:35
Konya’daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:45
Konya’daki aile katliamının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.08.2021 | 11:35
Marmaris ve Manavgat'taki yangınlar, Göktürk uydusuyla uzaydan görüntülendi | Video 00:10
Marmaris ve Manavgat'taki yangınlar, Göktürk uydusuyla uzaydan görüntülendi | Video 01.08.2021 | 11:35
Gaziantep’te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü | Video 03:18
Gaziantep’te yeni yapılan 5 katlı bina çöktü, facianın eşiğinden dönüldü | Video 01.08.2021 | 11:17
Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek | Video 02:14
Ümraniye Belediyesi'nden Antalya'daki yangın bölgesine destek | Video 01.08.2021 | 10:52
Asker konvoyu yolu kapattı | Video 01:22
Asker konvoyu yolu kapattı | Video 01.08.2021 | 10:21
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 03:13
Taksim Meydanı'nda kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video 01.08.2021 | 10:00

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında yola kadar çıkan alevleri söndürmek isteyen ekipler büyük tehlike atlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Manavgat ilçesinde 5 gün önce öğle saatlerinde 4 noktada aynı anda başlayan yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor. Çok sayıda ekip,vatandaş karadan söndürme çalışmaları yürütüyor. Vadi içinden yükselen alevler şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarına kadar yaklaştı. Yangının yoldan üst bölgeye sıçramasını engellemek için ekipler canla başla mücadele ediyor. Arazöz ve su tankerlerinden yapılan müdahaleye rağmen alevler biranda yol kenarından yükselmeye başladı. Yol kenarındaki arazözler yoğun duman altında ve tehlikede kalırken mücadeleden vazgeçmedi. İtfaiye ekipleri yükselen alevleri söndürme anları ve yaşanan panik anları an be an kameralara yansıdı. Yangın taşağıl bölgesinde etkisini devam ettiriyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA