Tek adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon lira | Video

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan ve “10 Numara Yağ” olarak tabir edilen 806 bin dokuz litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.