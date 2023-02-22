Video Yaşam Tek adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon lira | Video
Tek adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon lira | Video

Tek adreste ele geçirildi! Piyasa değeri 16 milyon lira | Video

22.02.2023 | 10:10

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lira olan ve “10 Numara Yağ” olarak tabir edilen 806 bin dokuz litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

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