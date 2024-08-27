Tek başına yaşayan genci, evde çıkan yangından arkadaşı kurtardı | Video
Burdur'da sabah saatlerinde bir gencin evde tek başınayken ablasını arayıp kendisine zarar vereceğini söylemesi üzerine ablasının gönderdiği arkadaşı yangını fark edip genci kurtarırken, çıkan yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında evde bulunan boş alkol şişeleri dikkat çekti.
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