Tek elle motosiklet kullandı! Gözaltına alındı ve 2 bin 250 lira ceza kesildi | Video

İstanbul’da makas atarak ve tek elle motosiklet kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir kişi gözaltına alındı. Sürücüye 2 bin 250 lira ceza kesildi.

İstanbul'da bir sürücü; Göztepe Mevkisi'nde D-100 Karayolu üzerinde makas atarak ve tek elle motosiklet kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; sürücünün kimliğini kısa bir sürede tespit etti. H.E.Y. isimli sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 2 bin 250 lira idari para cezası kesildi. Sürücü H.E.Y. hakkında ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan ötürü yasal işlem başlatıldı.