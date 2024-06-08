Tek katlı evde çıkan yangın korkuttu | Video 08.06.2024 | 15:24 Malatya'da tek katlı bir evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyürken mahalleli korku dolu anlar yaşadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi Meyan Sokak üzerinde bulunan tek katlı kerpiç bir evin çatı kısmında belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm çatıyı kaplaması ile mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın bitişik evlere sıçramadan kontrol altına alındı.Yabancı uyruklu şahısların kiracı olarak kaldığı evde şans eseri kimse bulunmazken, yangın sonunda evin çatı kısmı tamamen yanarak küle döndü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.