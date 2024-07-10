Video Yaşam Tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü | Video
Tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü | Video

Tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü | Video

10.07.2024 | 10:10

Konya'da tek katlı evde çıkan yangında Ayşe Yıldırım (80) ile oğlu Enes Yıldırım (42), yaşamını yitirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde Yıldırım ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp evi sardı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin bir kısmını söndüren ekipler, içeri girip Enes Yıldırım'ı yaralı halde çıkardı. Enes Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evde Ayşe Yıldırım'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü | Video 01:08
Tek katlı evde çıkan yangında anne ile oğlu öldü | Video 10.07.2024 | 10:10
Akdeniz’in derinliklerinde dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi | Video 04:32
Akdeniz’in derinliklerinde dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi | Video 10.07.2024 | 09:40
At arabalı hırsızlar, mazgalı saniyeler içinde böyle çaldı | Video 02:46
At arabalı hırsızlar, mazgalı saniyeler içinde böyle çaldı | Video 10.07.2024 | 09:40
Sabaha kadar kavga edip ölüm tehdidi aldı, polise şikayetçi olmadığını söyledi | Video 04:54
Sabaha kadar kavga edip ölüm tehdidi aldı, polise şikayetçi olmadığını söyledi | Video 10.07.2024 | 08:46
Bodrum’da orman yangına 18 saat sonra kontrol altına alındı | Video 05:34
Bodrum'da orman yangına 18 saat sonra kontrol altına alındı | Video 10.07.2024 | 08:46
Sağanak yağış tekneden dönüştürülen kafeyi sürükledi | Video 01:52
Sağanak yağış tekneden dönüştürülen kafeyi sürükledi | Video 10.07.2024 | 08:46
Narkoçelik-26 operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı, 28’i tutuklandı | Video 00:52
Narkoçelik-26 operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı, 28’i tutuklandı | Video 10.07.2024 | 08:46
Kız arkadaşıyla kavga eden kadınlara saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:36
Kız arkadaşıyla kavga eden kadınlara saldırdı! O anlar kamerada | Video 09.07.2024 | 16:51
Hasımlarını vurmak için cezaevi tellerini kesip içeri girdi | Video 01:13
Hasımlarını vurmak için cezaevi tellerini kesip içeri girdi | Video 09.07.2024 | 14:53
1 yıl önce cezaevinden çıkan genç, çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldü | Video 05:10
1 yıl önce cezaevinden çıkan genç, çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldü | Video 09.07.2024 | 16:03
Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı 8 kadın tarafından darbedildi | Video 00:39
Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı 8 kadın tarafından darbedildi | Video 09.07.2024 | 15:46
Yolda aracını kontrol etmek isterken minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti | Video 03:46
Yolda aracını kontrol etmek isterken minibüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti | Video 09.07.2024 | 15:24
Trafikte husumetli şahısların silahlı kavgası kamerada: 1 yaralı | Video 01:44
Trafikte husumetli şahısların silahlı kavgası kamerada: 1 yaralı | Video 09.07.2024 | 15:18
Sosyal medyada başlayan tartışma kavgaya döndü : 1’i ağır 3 yaralı | Video 00:58
Sosyal medyada başlayan tartışma kavgaya döndü : 1'i ağır 3 yaralı | Video 09.07.2024 | 14:53
Bahçelievler’de 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 04:39
Bahçelievler’de 6 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 09.07.2024 | 14:04
Aksaray merkezli DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama | Video 02:17
Aksaray merkezli DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama | Video 09.07.2024 | 14:00
Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 57 gözaltı | Video 02:08
Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonu: 57 gözaltı | Video 09.07.2024 | 13:59
Kız arkadaşını sıkıştıran kadınları sokak ortasında böyle dövdü | Video 00:37
Kız arkadaşını sıkıştıran kadınları sokak ortasında böyle dövdü | Video 09.07.2024 | 12:40
Can pazarı yaşanan kaza kamerada: 2 ağır yaralı | Video 02:30
Can pazarı yaşanan kaza kamerada: 2 ağır yaralı | Video 09.07.2024 | 12:40
Marmaris’te deprem | Video 00:55
Marmaris'te deprem | Video 09.07.2024 | 12:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA