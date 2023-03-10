Tek teker polisten kaçan motosikletliye 23 bin lira ceza | Video 10.03.2023 | 14:42 Silivri'de 'tek teker' kullandığı motosikletle polisten kaçan İ.Ş.'ye farklı maddelerde 23 bin 108 lira ceza keserek hakkında adli işlem başlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Silivri'de yeşil jantlı bir motorun trafikte tek teker şekilde seyir halinde olduğu anlara dair görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmalarda motosiklet sürücüsünün İ.Ş. olduğu belirlendi. İ.Ş.'yi trafikte seyir halindeyken gören polis, şüpheliyi durdurmak istedi ancak İ.Ş., diğer araçlara makas atarak polisten kaçtı. İ.Ş., yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından polis tarafından önü kesilerek yakalandı.

Yapılan incelemede İ.Ş.'nin kullandığı motosikletin sigortasının ve muayenesinin olmadığı belirlendi. Ekipler İ.Ş.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak, muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması, trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluğu veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek maddelerinden toplam 23 bin 108 lira ceza kesti.