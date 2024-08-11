Tek teker üstünde kilometrelerce ilerledi, tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Bursa’da bir motosiklet sürücüsü anayolda ön tekeri kaldırıp, kilometrelerce ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolcuğu kameraya saniye saniye yansıdı.
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