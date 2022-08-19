Video Yaşam Tek teker üzerinde tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada | Video
Tek teker üzerinde tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada | Video

Tek teker üzerinde tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada | Video

19.08.2022 | 13:14

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Şişli de bir motorcu trafikte tek teker üzerine metrelerce ilerledi. Motorcunun tehlikeli yolculuğu başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Şişli Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet grubunun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Motosikletli trafikte tek teker üzerinde metrelerce şov yaparak ilerledi. Tehlikeli tek teker motosiklet şov başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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