Tekeri çıkan ATV takla attı! Fransız anne ve kız ölümden döndü | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada | Video 07.05.2022 | 09:13
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandıkları ATV'nin tekeri çıkıp takla atması sonucu anne ve kızı yaralandı.
Kazada, ATV'yi kullanan Fransız kadın turist Nadjet Dıne ile ATV'de yolcu olarak bulunan kızı Lamie Dıne yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.