Video Yaşam Tekeri patlayıp takla atan midibüsün altında kalan yaralı şahıs kurtarılmayı böyle bekledi | Video

Tekeri patlayıp takla atan midibüsün altında kalan yaralı şahıs kurtarılmayı böyle bekledi | Video

Tekeri patlayıp takla atan midibüsün altında kalan yaralı şahıs kurtarılmayı böyle bekledi | Video
01.09.2021 | 09:21

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Tuzla'da seyir halindeyken tekeri patlayan midibüs kontrolden çıkarak takla attı. Midibüsün arkasından gelen otomobil sürücüsü de midibüse çarpmamak için direksiyon kırınca şarampole doğru takla attı. Midibüs içinde sıkışan yaralı sürücü ile beraberindeki yolcu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Takla atan midibüs ve otomobil havadan görüntülendi.

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Kaza Tuzla'da saat 07.30 sıralarında TEM otoyolu Mehmetçik Vakfı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan midibüs sürücüsü Yusuf Ziya Doğan, aracın tekerinin patlaması üzerine yolun kenarına park etmek için manevra yaptı. Fakat kontrolden çıkan midibüs takla atarak yolda ters vasiyette kaldı. O sırada arkadan gelen otomobil sürücüsü Engin Karadağ midibüse çarpmamak için direksiyon kırınca yol kenarındaki direğe çarpıp şarampole doğru takla attı.

Midibüs içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Doğan ile beraberindeki Meryem Çelebi yaralandı. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Engin Karadağ, "Trafikte seyir halindeyken önümdeki arabanın tekeri patladıktan sonra araba dönmeye başladı. Ben de ona çarpmamak için sağa çektim tabela direğine vurdum ve takla attık" diye konuştu. Takla atan midibüs ve otomobil drone ile havadan görüntülendi.

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