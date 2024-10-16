Tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçemedi ,rampaya park eden otomobilin kırılmadık camını bırakmadı | Video 16.10.2024 | 14:23 Antalya'da bedensel engelli bir şahıs, kendisine tahsis edilen engelli rampasına park eden bir araca sinirlenip elindeki çekiçle otomobilin camlarını ve farlarını parçaladı. Tekerlekli sandalye rampayı kullanamayıp yolun karşısına geçemeyen engelli vatandaşın otomobili adeta parçalamaya çalıştığı anlar cep telefonlarıyla saniye saniye kayda aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen engelli bir şahıs, engellilere tahsis edilen rampanın önüne park eden bir aracı görünce şaşkına dönü. Tekerlekli sandalyede olan ve rampayı kullanamayınca yolun karşısına geçemeyen engelli vatandaş adeta çileden çıktı. Park halindeki aracın önce sileceğine zarar veren engelli vatandaş sinirlerine hakim olamayıp sert bir cisimle araca vurmaya başladı. Önce ön farlarını, sonra kapı camlarını ardından da stop lambalarını elindeki çekiçle parçalayan vatandaş, çevredeki vatandaşlın müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Çıkamadığı rampadan geri dönen engelli vatandaş yaya geçidini kullanarak yolun karşısındaki diğer rampayı kullanıp olay yerinden ayrıldı.