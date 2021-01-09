Video Yaşam Tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları kamerada | Video

Tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları kamerada | Video

Tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları kamerada | Video
09.01.2021 | 12:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin'de tepki çeken vahşet! Yavru kedileri poşete koyup çöpe attılar | Video 05:19
Mersin'de tepki çeken vahşet! Yavru kedileri poşete koyup çöpe attılar | Video 09.01.2021 | 13:13
İstanbul'da eline ne geçirdiyse balkondan aşağıya atan şahıs kamerada | Video 01:14
İstanbul'da eline ne geçirdiyse balkondan aşağıya atan şahıs kamerada | Video 09.01.2021 | 13:10
İstanbul Esenyurt'ta bekçiler ve uyuşturucu satıcısı arasında nefes kesen kovalamaca kamerada | Video 00:37
İstanbul Esenyurt'ta bekçiler ve uyuşturucu satıcısı arasında nefes kesen kovalamaca kamerada | Video 09.01.2021 | 13:04
Sakarya Arifiye'de yavru köpeklere basan şahıstan genç kıza tokatlı saldırı | Video 02:34
Sakarya Arifiye'de yavru köpeklere basan şahıstan genç kıza tokatlı saldırı | Video 09.01.2021 | 12:24
Zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden uyuşturucu çıktı | Video 00:10
Zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden uyuşturucu çıktı | Video 09.01.2021 | 12:44
Tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları kamerada | Video 00:56
Tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları kamerada | Video 09.01.2021 | 12:33
15 günlük anne, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 02:19
15 günlük anne, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 09.01.2021 | 12:24
Son dakika! Antalya'da işkenceci sapık kocasını öldüren kadının kan donduran ifadesi ortaya çıktı | Video 02:22
Son dakika! Antalya'da işkenceci sapık kocasını öldüren kadının kan donduran ifadesi ortaya çıktı | Video 09.01.2021 | 12:24
Özel okullar ücret iadesi yapacak mı? Ankara’da tüketici hakem heyetinden flaş emsal karar | Video 02:52
Özel okullar ücret iadesi yapacak mı? Ankara’da tüketici hakem heyetinden flaş emsal karar | Video 09.01.2021 | 12:12
4 mevsim Ayasofya hayran bıraktı | Video 05:29
4 mevsim Ayasofya hayran bıraktı | Video 09.01.2021 | 11:53
Nasrettin Hoca'dan güldüren ve düşündüren fıkra! Nasrettin Hoca ve 'Düşünen Hindi' fıkrası izle | Video 02:40
Nasrettin Hoca'dan güldüren ve düşündüren fıkra! Nasrettin Hoca ve 'Düşünen Hindi' fıkrası izle | Video 09.01.2021 | 11:56
Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar | Video 02:55
Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar | Video 09.01.2021 | 11:26
İstanbul'da denetim noktasından kaçıp polise direnen şüpheliler kamerada | Video 04:29
İstanbul'da denetim noktasından kaçıp polise direnen şüpheliler kamerada | Video 09.01.2021 | 11:29
İstanbul'da yanındaki çocukla beraber oto çalan hırsız kamerada | Video 01:42
İstanbul'da yanındaki çocukla beraber oto çalan hırsız kamerada | Video 09.01.2021 | 11:34
Sular çekildi, yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti | Video 05:12
Sular çekildi, yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti | Video 09.01.2021 | 11:05
Bursa'da 30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada | Video 02:54
Bursa'da 30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada | Video 09.01.2021 | 10:20
Tam 43 kişi eğleniyordu! 149 bin 167 lira ceza yediler | Video 00:23
Tam 43 kişi eğleniyordu! 149 bin 167 lira ceza yediler | Video 09.01.2021 | 10:49
RTEÜ'nün yerli ve milli buluşu patent aldı 03:31
RTEÜ'nün yerli ve milli buluşu patent aldı 09.01.2021 | 10:44
Eskişehir'de koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı | Video 04:31
Eskişehir'de koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı | Video 09.01.2021 | 10:43
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi | Video 02:20
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi | Video 09.01.2021 | 10:38

İzmir'in farklı ilçelerinde 'tekerlekli sandalye' ile iş yerlerine giden ve yanlarında bir de çocukları bulunan cep telefonu hırsızı karı koca tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir'in çeşitli ilçelerinde tekerlekli sandalye de oturan eşi ve yanındaki kız çocuğu ile farklı tarihlerde giyim ve ayakkabı mağazası gibi iş yerlerine gelerek cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheliler, iş yerleri sahipleri ve vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Şikayet üzerine polis ekiplerince iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı.

HIRSIZ ÇİFT TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde şüphelilerin İ.T. (24) ve eşi D.T.(25) olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, müşteri gibi içeriye giren karı kocanın alışveriş yapıyor gibi göründüğü ve zaman zaman İ.T.'nin iş yeri içerisinde kızıyla oynadığı, ardından ise kasa üzerinde bulunan cep telefonlarını aldıkları görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA