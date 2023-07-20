Tekerlekli sandalyenin aküsüne gizlenmiş 8 kilogram uyuşturucu yakalandı | Video
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda elektrikli sandalyenin akü kısmında 8 kilo 320 gram kokain ele geçirdi.
Şüpheli şahsın pasaport kontrolleri yapılırken gerekli önlemler alınarak şahsa ait olduğu belirlenen elektrikli sandalyeyi x-ray tarama sistemine sevk eden ekipler, şüphelerinde haklı çıkarak elektrikli sandalyenin akü kısmında şüpheli yoğunluklar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine akü kısmını çıkaran ekipler tarafından akünün kapağı açtığında bataryanın etrafına sarılı şekilde alüminyum folyonun içinde toz halinde beyaz renkli madde tespit etti. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından söz konusu maddeden alınan numunenin analiz edilmesi neticesinde maddenin kokain olduğu belirlendi. Akünün içerisinde toplamda 8 kilo 320 gram kokain ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan uyuşturucuya da el konulurken, Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.
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