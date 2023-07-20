Video Yaşam Tekerlekli sandalyenin aküsüne gizlenmiş 8 kilogram uyuşturucu yakalandı | Video
Tekerlekli sandalyenin aküsüne gizlenmiş 8 kilogram uyuşturucu yakalandı | Video

Tekerlekli sandalyenin aküsüne gizlenmiş 8 kilogram uyuşturucu yakalandı | Video

20.07.2023 | 10:07

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda elektrikli sandalyenin akü kısmında 8 kilo 320 gram kokain ele geçirdi.

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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri, narkotik suçlarla mücadele amacıyla gerçekleştirdikleri risk analizi çerçevesinde ülkemize yurt dışından gelen bir şahsı mercek altına aldı. Şahsın uçağının inmesiyle eş zamanlı hareket eden ekipler ilk olarak şüpheli şahsın bagajlarını kontrole başladı. Fakat yasa dışı herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Şüpheli şahsın pasaport kontrolleri yapılırken gerekli önlemler alınarak şahsa ait olduğu belirlenen elektrikli sandalyeyi x-ray tarama sistemine sevk eden ekipler, şüphelerinde haklı çıkarak elektrikli sandalyenin akü kısmında şüpheli yoğunluklar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine akü kısmını çıkaran ekipler tarafından akünün kapağı açtığında bataryanın etrafına sarılı şekilde alüminyum folyonun içinde toz halinde beyaz renkli madde tespit etti. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından söz konusu maddeden alınan numunenin analiz edilmesi neticesinde maddenin kokain olduğu belirlendi. Akünün içerisinde toplamda 8 kilo 320 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan uyuşturucuya da el konulurken, Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

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