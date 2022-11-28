Tekirdağ işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı | Video

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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde işçi servis minibüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kaza sonrası ağır yaralanan Cemil S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Cemil S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
"SIRTI DÖNÜK VE SANKİ DALGINDI"
Kazayla ilgili konuşan minibüs şoförü Osman N., "50 kilometre hızla normal şeridimde seyrederken, yol ortasında yürüyen sırtı dönük bir kişi vardı. Çarpmamak için kaçmaya çalıştım olmadı. Sanki biraz dalgın bir hali vardı" diye konuştu.
Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.