Tekirdağ merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu: 4’ü kamu görevlisi 8 gözaltı | Video
Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalandı.
Operasyonda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda 9 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet farklı ebatlarda tabanca mermisi, 5 adet tabanca şarjörü, 307 adet bandrollü/bandrolsüz şişe içerisinde kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 adet cep telefonu, flash bellek, laptop, ajanda vb. materyaller ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürülerek işlem başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
05:02
03:30
Sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdü | Video 20.12.2023 | 12:05
01:19
Nesli tehlikedeki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi | Video 20.12.2023 | 12:05
00:16
İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada | Video 20.12.2023 | 12:05
03:26
180 yıllık matbaasını 1 milyon TL’ye satmıyor | Video 20.12.2023 | 12:05
00:40
Kendini polis olarak tanıttı, 600 bin lirayı böyle dolandırdı | Video 20.12.2023 | 11:07
02:31
"Asker olamayacağım" diyerek denize atladı | Video 20.12.2023 | 11:06
01:32
Küçükbaş hayvan arabanın arka koltuğunda seyahat etti | Video 20.12.2023 | 12:05
04:40
Lavabo açıcı bomba gibi patladı, 21 yaşındaki genç dehşeti yaşadı | Video 20.12.2023 | 10:55
03:52
Cinayetle sonuçlanan yol verme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.12.2023 | 11:44
05:07
Esenler’de yangında can pazarı: 1 ölü, 1’i ağır 5 yaralı | Video 20.12.2023 | 11:40
02:46
İstanbul’da kartpostallık sis manzarası böyle görüntülendi | Video 20.12.2023 | 11:36
00:57
00:46
Küçükbaş hayvan yüklü tırın kasasından 122 kilo skunk ele geçirildi | Video 20.12.2023 | 10:18
01:31
Aksaray jandarma drone ile kaçak avcı peşinde | Video 20.12.2023 | 10:55
00:30
Aranan FETÖ'cü Mersin'de yakalandı | Video 20.12.2023 | 10:55
02:20
Eski damat katliam yaptı, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü! | Video 20.12.2023 | 10:20
03:54