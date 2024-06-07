Tekirdağ merkezli 3 ilde teröre fon sağladığı iddia edilen şüphelilere operasyon | Video 07.06.2024 | 14:24 Tekirdağ merkezli 3 ilde terör örgütlerine fon sağladığı yönünde iddialar bulunan şüphelilere operasyon düzenlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. TKP/ML-TİKKO ve TKİP terör örgütlerine fon sağladıkları iddiasıyla Tekirdağ merkezli İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda G.A. ve G.D. isimli 2 şahıs gözaltına alınırken 1 şahsın yakalama çalışmalarına devam ediliyor. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.