Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 2 tutuklu | Video

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Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda polis ekiplerince 14 kişi yakalanırken, sorgulanan 14 kişiden 2 kişi tutuklandı.
Operasyonda adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama dedektörü, bir su arama ve tespit cihazı ve bir hassas terazi ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.
Tarihi eser operasyonunda yakalanan 14 kişiden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, adliyeyesevk edilen 3 şahıstan 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 2 şüpheliise tutuklandı.