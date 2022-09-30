Video Yaşam Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu | Video
Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu | Video

Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu | Video

30.09.2022 | 09:13

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Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda polis ekiplerince 14 kişi yakalandı.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve şahısların deşifre edilmesi çerçevesinde Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama dedektörü, bir su arama ve tespit cihazı ve bir hassas terazi ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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