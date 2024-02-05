Video Yaşam Tekirdağ merkezli 7 ildeki ‘KAFES - 36’ operasyonunda 18 kişi adliyede | Video
Tekirdağ merkezli 7 ildeki ‘KAFES - 36’ operasyonunda 18 kişi adliyede | Video

Tekirdağ merkezli 7 ildeki ‘KAFES - 36’ operasyonunda 18 kişi adliyede | Video

05.02.2024 | 13:31

Tekirdağ merkezli 7 ilde ‘KAFES-36’ operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit/şantaj yaptıkları, ayrıca şüpheli kadınların evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından "KAFES-36" operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurt dışı bağlantılı organize suç örgütü mensubu 18 şahsa yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı.

Bulgaristan uyruklu şahısların kadın profilli sahte sosyal medya hesapları (Facebook) üzerinden Türk vatandaşı erkeklerle irtibata geçtikleri, görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit/şantaj yaptıkları, ayrıca şüpheli kadınların evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Suçluların belli bir komisyon karşılığında Bulgaristan vatandaşı olan başka şahısları da Türkiye'ye getirip çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları tespit edilirken, şüphelilerin kullanmış olduğu hesaplar üzerinde yapılan ön incelemede 171 mağdur şahsın yaklaşık olarak 30 milyon TL dolandırıldığı tespit edildi. Soruşturma ve yargılama aşamasında müşteki sayısı ve şüphelilerin elde ettikleri para miktarının da artacağı değerlendirilirken Tekirdağ merkezli toplam 7 ilde nitelikli dolandırıcılık ve şantaj işlemini gerçekleştiren suç örgütü mensubu 18 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan ikamet ve araç aramalarında 300 bin TL değerinde döviz, 180 bin 665 TL nakit para, 33 cep telefonu, 27 sim kartı, 47 farklı bankalara ait banka kartları, 3 adet hesap cüzdanı, 1 adet tapu senedi, 1 adet sözleşme, yabancı şahıslar adına düzenlenmiş, sahte çalışma belgeleri ve Gelir Dairesi Başkanlığı evrakları ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 2 otomobile el konuldu.

Gözaltına alınan 7'si Bulgaristan uyruklu toplam 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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