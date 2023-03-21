Tekirdağ sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sisle kaplanan şehirde adeta göz gözü görmezken, görüş mesafesi de 10 metreye kadar düştü.
ŞEHİR SİSLE KAPLANDI
Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar azaldığı ilçede araçlar sis farlarını yakarak yavaşça ilerleyebildi. Aşırı sis, servislerden inen vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Sürücüler bir kaza yaşanmaması adına trafikte yavaş seyretti. Sis sebebiyle Tekirdağ'ın merkezi adeta sisle kaplandı.
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